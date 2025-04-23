İzmir'de bu kez Gaziemir karıştı! İşçiler güven istiyor sendika korku salıyor

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

İşveren ile sendika tarafından baskı görme ya da işten atılma korkusu yaşayan işçiler, yürütülen TİS sürecinde şeffaflık istediklerini söyledi. Buca Belediyesi'ndeki TİS sürecinde de greve çıkıldığını ancak DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras'ın burada işçilere sormadan bir gecede grevi bitiren sözleşmeye imza attığını dile getiren işçiler, benzer bir durumun en son Çiğli'de de yaşandığına dikkat çekti. Gazi Bel işçileri, işveren adına süreci yürüten SODEMSEN ile görüşen DİSK Genel İş Sendikası yöneticilerinin, greve çıkıldıktan sonra işçilere sormadan Sendika Genel Merkezi'nden Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral'ın bilgisi dahilinde TİS'e imza atıldığını iddia etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın yerel seçim döneminde seçilmesi halinde işçilerin maaşlarına 5'er bin lira iyileştirme yapacağını söylemesine rağmen bu sözü 1 yıldır tutmadığını da hatırlattılar. Gazi Bel işçileri, sendikanın buradaki TİS görüşmelerinde de yanlarındaymış gibi gözüküp daha sonra kendilerine sormadan TİS'i imzalamasından endişe duyduklarını anlattı.