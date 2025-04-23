İzmir’in 6 ilçesinde su kesintisi 23 Nisan Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 23 NİSAN ÇARŞAMBA

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ

23.04.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA

23.04.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME 16 EYLÜL

23.04.2025 saat 10:44 ile 12:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

23.04.2025 saat 10:31 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE İSTİKLAL

23.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ALTINTAŞ

23.04.2025 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.