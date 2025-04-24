İzmir'de küçük Ayşe'nin çifte bayramı! "Her 23 Nisan'da hastanede olurdum"

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de gerçekleşen çapraz nakille donör Aynur Baltaş'ın böbreği 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz'a, Ayşe'nin babası Cafer Yılmaz'ın böbreği de Aynur Baltaş'ın kardeşi Naci Baltaş'a nakledildi. Hasta yatağında hem diyalizden kurtuluşunun hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini birlikte yaşayan Ayşe, "Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeyim. Artık okuluma gidebilecek, arkadaşlarımla oynayacak, onlarla birlikte mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan'ı kutlayabileceğim" dedi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kan uyuşmazlığı nedeniyle gönüllü olan yakınlarından organ alamama çaresizliği yaşayan Yılmaz ailesi ile İzmir'in Gaziemir ilçesinde oturan Baltaş ailesinin yolları kesişti. Gülsüm (53) ve Cafer Yılmaz (58) çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ın sağlık sorunları 5 yaşında başladı. Kayseri'de uzun yıllar tedavi gören, son bir buçuk yıldır da diyalize bağlanan Ayşe, son dönem böbrek yetmezliğine girince nakil kararı verildi.