İzmir’de miniklerin neşeli flüt etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Karabağlar Mustafa Urcan İlköğretim Okulu 4 A öğrencileri de Alsancak'ta bulunan Gündoğdu Meydanı'nda flütleri ile bayram coşkusuna ortak oldu. Sınıf Öğretmeni Oğuz Çelik yönetiminde 23 Nisan şarkıları ile meydanda toplananları gururlandıran minikler, konser sonrası günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Ellerindeki Türk bayraklı balonları gökyüzüne bırakan 4 A öğrencileri daha sonra aileler ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.