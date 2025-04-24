Küçük Ayşe’nin çifte bayramı

İzmir'de gerçekleşen çapraz nakille donör Aynur Baltaş'ın böbreği 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz'a, Ayşe'nin babası Cafer Yılmaz'ın böbreği de Aynur Baltaş'ın kardeşi Naci Baltaş'a nakledildi. Hasta yatağında hem diyalizden kurtuluşunun hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini birlikte yaşayan Ayşe, "Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeyim. Artık okuluma gidebilecek, arkadaşlarımla oynayacak, onlarla birlikte mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan'ı kutlayabileceğim" dedi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kan uyuşmazlığı nedeniyle gönüllü olan yakınlarından organ alamama çaresizliği yaşayan Yılmaz ailesi ile İzmir'in Gaziemir ilçesinde oturan Baltaş ailesinin yolları kesişti. Gülsüm (53) ve Cafer Yılmaz (58) çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ın sağlık sorunları 5 yaşında başladı. Kayseri'de uzun yıllar tedavi gören, son bir buçuk yıldır da diyalize bağlanan Ayşe, son dönem böbrek yetmezliğine girince nakil kararı verildi.

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Baba Cafer Yılmaz, küçük kızı için donör oldu ancak kan grupları uyuşmadığı için verici olma şansını kaybetti. Bunun üzerine Yılmaz ailesi çapraz nakil için uygun verici-alıcı beklemeye başladı.Yılmaz ailesi gibi aynı çaresizliği polikistik böbrek hastası olan ve 10 aydır diyalize bağlanan Naci Baltaş (51) da yaşadı. Naci Baltaş'a ablası Aynur Baltaş (54) gönüllü verici oldu ancak kan grubu uyuşmazlığı yüzünden donör olamadı.

Baltaş kardeşler de kadavradan bekledikleri bağış çıkmadığı, başka vericileri olmadığı için çapraz nakil listesine adını yazdırdı. 2 ay geçmeden iki ailenin de yüzünü güldüren eşleşme oldu. Aileler tanışıp nakil için onay verdi. Nakil Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Dr. Hüseyin Töz, Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

"ESKİDEN YA EVDE YA HASTANEDE OLURDUM"

AYŞE, nakil sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk hastaları ziyaret eden animatörlerle yıllardır kutlayamadığı bayramını kutlayan Ayşe, "Ameliyat için biraz heyecanlandım. Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeydim. Ama şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim" diye konuştu.