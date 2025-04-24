İzmir Menemen’deki rüşvet çarkı kamerada

İZMİR'İN Menemen ilçesinde gümrük çalışanları, müşavir ve yardımcılarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 6'sı Gümük çalışanı ve memuru olmak üzere toplamda 25 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme kararı ile alınan izin sonrası odalara yerleştirilen gizli kameralarla kaydedilen görüntüler sayesinde rüşvet çarkının belirlendiği öğrenildi. Yapılan operasyon kapsamında, 25 kişi sabaha karşı evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 6 şüphelinin gümrük memuru olduğu, diğer 19 kişinin firma yetkilisi ve gümrük müşavirliği ofislerinin çalışanları olduğu ileri sürüldü. Doktor kontrolünden geçirilen ve sorgulanmak üzere Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına götürülen 25 zanlının ifadelerinin ardından Cuma günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Soruşturma devam ettiği açıklandı.