İzmir S.O.S. veriyor... "Acil önlem alınmalı, zamanımız kalmadı"

Uzmanlar çevre illerden de hissedilen bu depremin gelmekte olan büyük depremin habercisi olduğunu belirtti. Öte yandan uzmanlar İzmir'in de 7 ve üzeri bir depremi kaldıramayacağını belirterek 'zamanımız kalmadı' vurgusu yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, depremin İzmir için de bir uyarı niteliğinde algılanması gerektiğini söyledi.

Kozanoğlu, "İzmir'in birinci gündemi deprem olmalı. İzmir'de, riskli yapıların tespiti için ilk etapta acilen kontrol edilmesi gereken 150-200 bin civarında bina var. Harekete geçmediğimiz, beklediğimiz her gün biraz daha geç kalıyoruz. Depremden korkuyoruz ama en çabuk da depremi unutuyoruz. İzmir'de yaklaşık 1 milyon bina stoku var. Bu binaların birçoğu da 35-40 yaşın üzerinde. Yüzde 35 civarında da kaçak yapı stokumuz var. Bu oran, İzmir gibi bir şehir için yüksek. Binamızdan emin değilsek mutlaka kontrolünü yaptırmalıyız. Güçlendirme ihtiyacı varsa hemen harekete geçmeliyiz" dedi.