25. yaş gününe yeni kalbiyle girdi

Yaşamını iki ayrı yapay kalp cihazıyla sürdüren Tarık Bayer, 25'inci yaş gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Bayer, 1,5 yıl önce evinde yemek yerken rahatsızlandı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayer'in kalbi durdu.

'UMUT HER ZAMAN VAR'

Sağlık çalışanların müdahalesiyle yaşama döndürülen genç, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Bir süre İzmir'de tedavi gören Bayer'in kalbine ameliyatla pil takıldı. Kalp yetmezliği artan ve yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren genç için doktorları kalbinin sağ ve sol tarafına iki yapay kalp destek cihazı taktı. Bayer'i mutlu eden haber ise 25'inci yaş günü olan 22 Mart'ta geldi. Kendisiyle aynı yaşta olan bir hastanın beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organ bağışı kararı alındı. Tetkikler sonrası bağışlanan kalbin Bayer ile uyumlu olduğu anlaşılınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığında hazırlıklara başlandı. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından Tarık Bayer yeni kalbine kavuştu. Yoğun bakım sürecinin ardından kalp ve damar cerrahisi servisine alınan Bayer, taburcu edileceği günü iple çekiyor.