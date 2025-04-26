AK Partili İnan, İzmirli esnaf ve şoförlerle buluştu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İnan, dükkanlarda işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti, esnafın sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. İnan programı kapsamında Konak ilçesindeki İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret etti, Oda Başkanı Mehmet Kayışdikici, oda yönetimi ve minibüs şoförleriyle bir araya gelip taleplerini dinledi. Daha sonra Kültürpark'ta düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'na geçen İnan, burada çocuklar ve diğer vatandaşlarla sohbet etti. İnan, yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap satın aldı.