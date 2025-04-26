En iyi Ramazan karesi Egeli fotoğrafçıdan

İzmir'de düzenlenen yarışmaya katılan Manisalı Fotoğrafçı İsmail Aybey'in çekmiş olduğu 'Pide' isimli fotoğraf birinci seçildi.'İzmir'den Ramazan Kareleri' konulu fotoğraf yarışması sonuçları belli oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi akademisyen ve öğretmenlerinden oluşan seçici kurulunun belirlediği sonuçlara göre; İsmail Aybey 'Pide' isimli fotoğrafı ile birinci, Fatma Nurdem Atay 'Sahurda Davulcu' isimli fotoğrafı ile ikinci, Nurten Erdal 'Aynı Kaptan Yemektir Ramazan' isimli fotoğrafı ile üçüncü oldu. Edinilen bilgiye göre, ilerleyen zamanlarda düzenlenen törenle ödüllerin sahiplerine verileceği önerildi.