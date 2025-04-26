İzmir 2024 su raporu: Körfez alarm veriyor, su kıtlığı kapıda

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, havzalarının ve su kaynaklarının durumu, içme suyu temini, su ve atıksu arıtma tesisleri, deniz suyu kalitesi gibi konularda güncel verilerin yer aldığı 'İzmir 2024 Su Raporu'nu açıkladı. Rapora göre; İzmir'de kişi başına düşen yıllık su miktarının bin metreküp civarında olduğu ve bu değerin su kıtlığı eşiğinde olan kentler arasında yer aldığı belirtildi. Türkiye ortalamasının da su stresi sınırında olduğuna dikkat çekilen raporda, önlem alınmazsa Türkiye'nin 5 yıl içinde 'su fakiri' sınıfına gireceği uyarısı yapıldı.

'YER ALTI SU SEVİYELERİ DÜŞMÜŞ DURUNMDA'

İzmir'in içme suyu kaynaklarının yüzde 61'ini yer altı sularından karşılandığı belirtilen raporda, "Küçük Menderes ve Gediz havzalarında su çekimi ve kirlenme nedeniyle yer altı su seviyeleri düşmüş durumda. Örneğin, Ödemiş Yolüstü köyünde yer altı su seviyesi 2005'te 63 metre iken 2023'te 111 metreye kadar geriledi. Gediz ve Küçük Menderes havzalarındaki yüzey ve yer altı su kütlelerinin büyük kısmı 'kötü' ya da 'zayıf' sınıfında. Tarım ilaçları, endüstriyel atıklar, jeotermal deşarjlar ve hayvancılık faaliyetleri bu havzaları tehdit eden başlıca kirlilik kaynakları olarak öne çıkıyor" ifadeleri yer aldı.