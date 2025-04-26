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İzmir'de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilköğretim okulunda yaşanan olay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna gölge düşürdü. 7 yaşındaki bedensel engelli Fatma Karakuş, arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkmayı hayal ederken, etkinlik programında kendisine yer verilmedi. Ailesi, okul yönetiminin Fatma için özel bir koreografi hazırlamadığını ve bazı öğretmenlerin 'siz çekilebilirsiniz' diyerek dışlayıcı tutum sergilediğini öne sürdü. Yaşıtları sahnede neşe içinde dans ederken, küçük Fatma tekerlekli sandalyesinde yalnız başına kenarda bekledi.

SABAH

Giriş Tarihi:

İzmir’de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

Fatma Karakuş 7 yaşında bir ilkokul öğrencisi. Doğar doğmaz hayatla bir mücadeleye girdi. Erken doğdu, doğum esnasında beyin kanaması geçirdi, serebral palsi beraberinde gelişti. Büyüdü, başarılı bir öğrenci oldu. Mücadelesi hep devam etti. Sağlık sorunu nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olsa da ailesinin yardımları, sürekli devam eden fizik tedavi ve özel bakımlarla hayatını idame ettirdi.

İzmir’de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

YAŞITLARI EĞLENDİ, O ANNESİYLE BİRLİKTE BİR KÖŞEDE KALDI
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki TOKİ İlkolu'nda eğitim gören Fatma Karakuş'un hayatı oldukça zorlayıcı ve yorucuydu. Bir gün olsun eğlenmek istedi ancak ailesinin iddiasına göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani kendi bayramında yaşıtları gibi eğlenemedi. Çünkü kutlamalara dahil edilmedi. Diğer arkadaşları halaylar çekip eğlenirken, küçük kız annesiyle birlikte bir köşede kutlamaları takip etti. O anlardaki görüntüler ise can yaktı.

İzmir’de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

"ÇOCUK DIŞLANMASIN DEDİM, KOREOGRAFİYİ BOZAMIYORUZ DEDİLER"

Yürekleri sızlatan olay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sinyallerini verdi. İzmir'de itfaiye eri olarak görev yapan baba Ali Karakuş yaşananları SABAH'a anlattı. Kızının bedensel engelli olması nedeniyle okula tekerlekli sandalye ile gidip geldiğini, 23 Nisan'dan yaklaşık 1 ay önce sınıf öğretmeninin kendisi ile yapılacak dans gösterisi hakkında konuştuğunu söyledi. Bunun için dans hocası tutulduğunu belirten baba Karakuş, "Katılmak isteyip istemediğimizi sorup, ücretli olduğunu söyledi. Ben de katılacağımızı ancak dans gösterisi koreografisinin kızıma uygun olup olmadığını sordum. Değilse de ona uygun hazırlanmasını rica ettim.

İzmir’de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

'Çocuk dışlanmış gibi olmasın' dedim. Dans hocasıyla görüşüp haber vereceğini söyledi. Dans hocasında da 'bize uygun kareografi yapamıyor musunuz, ufak dokunuşlarla bunu halledebilirsiniz, çok zor bir şey değil' dedim. 'Koreografiyi bozamıyoruz, bu şekilde kalacak' dedi. Böyle yapmalarının sıkıntılı olduğunu, geçmişte yaşanmış örnekleri olduğunu ve dışlanmış algısı olduğunda hoş olmayacağını söyledim. Başka bir öğretmenin öğrencisini kenara bıraktığında çok tepki topladığını da hatırlattım. 'Sizin kıza çiçek atma görevi vereceğiz sadece' dediler" dedi.

İzmir’de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

"ÇEKİLEBİLİRSİNİZ DEMİŞLER, KIRICI, RENCİDE EDİCİ"
23 Nisan günü kızına gösteri anında annesinin eşlik ettiğini belirten baba, "Bir ara öğretmeni gelmiş yanına, 'siz çekilebilirsiniz' demiş eşimin kulağına. Sonra baktım eşim kenarda duruyor, çocuğun arkadaşları orada oyun oynuyor. Eşime 'gidelim' dedim. Biz gittikten sonra durumu fark eden veli öğretmene şikayet etmiş. Okuldan bizi çağırdılar. Ben de 'ne bekliyordunuz' dedim. Ayrıldım okuldan. Bu artık kırıcı oluyor, rencide edici bir hareket. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetimizi yapacağız. İnsani değer olarak göz önünde tutulması gereken bir konu. Daha önce de farklı konular nedeniyle uyarılarımız oldu, 'sınıf düzenine karışamazsınız' vs diyorlardı" diye konuştu. Kızının ise olan biteni içine attığını ve üzülmesin diye durumu kendisine fark ettirmediklerini de ekledi.

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