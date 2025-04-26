İzmir’de 23 Nisan’da büyük ayıp: Engelli öğrenci etkinlikten dışlandı

"ÇEKİLEBİLİRSİNİZ DEMİŞLER, KIRICI, RENCİDE EDİCİ"

23 Nisan günü kızına gösteri anında annesinin eşlik ettiğini belirten baba, "Bir ara öğretmeni gelmiş yanına, 'siz çekilebilirsiniz' demiş eşimin kulağına. Sonra baktım eşim kenarda duruyor, çocuğun arkadaşları orada oyun oynuyor. Eşime 'gidelim' dedim. Biz gittikten sonra durumu fark eden veli öğretmene şikayet etmiş. Okuldan bizi çağırdılar. Ben de 'ne bekliyordunuz' dedim. Ayrıldım okuldan. Bu artık kırıcı oluyor, rencide edici bir hareket. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetimizi yapacağız. İnsani değer olarak göz önünde tutulması gereken bir konu. Daha önce de farklı konular nedeniyle uyarılarımız oldu, 'sınıf düzenine karışamazsınız' vs diyorlardı" diye konuştu. Kızının ise olan biteni içine attığını ve üzülmesin diye durumu kendisine fark ettirmediklerini de ekledi.