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Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi | 26 Nisan Cumartesi

İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi | 26 Nisan Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 26 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi | 26 Nisan Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 26 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi | 26 Nisan Cumartesi

BALÇOVA BAHÇELERARASI, İNCİRALTI
26.04.2025 saat 09:47 ile 10:47 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ADALET
26.04.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
26.04.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ ATATÜRK
26.04.2025 saat 09:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KERPİÇLİK, KIZILCA
26.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi | 26 Nisan Cumartesi

BORNOVA IŞIKLAR, YUNUS EMRE
26.04.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ
26.04.2025 saat 09:18 ile 11:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
26.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK YUKARI
26.04.2025 saat 08:12 ile 10:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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