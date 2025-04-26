İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 26 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 26 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA BAHÇELERARASI, İNCİRALTI
26.04.2025 saat 09:47 ile 10:47 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ADALET
26.04.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
26.04.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ ATATÜRK
26.04.2025 saat 09:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KERPİÇLİK, KIZILCA
26.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA IŞIKLAR, YUNUS EMRE
26.04.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
26.04.2025 saat 09:18 ile 11:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
26.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK YUKARI
26.04.2025 saat 08:12 ile 10:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.