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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 NİSAN CUMARTESİ

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 NİSAN CUMARTESİ

İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 NİSAN CUMARTESİ

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 NİSAN CUMARTESİ

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Selçuk
İncecikler
Barbaros
Ulucamii

09:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer

09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 NİSAN CUMARTESİ

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
Bozköy
Hasseki
Tepeboz

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karaburç ( TAŞTEPE )
Çömlekçi

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Balaban

09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
Kızılca

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