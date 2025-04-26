SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 NİSAN CUMARTESİ

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Selçuk
İncecikler
Barbaros
Ulucamii
09:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
Bozköy
Hasseki
Tepeboz
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karaburç ( TAŞTEPE )
Çömlekçi
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Balaban
09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
Kızılca