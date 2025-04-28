4. Otizm Farkındalık Yarı Maratonu koşuldu

OTİZM Dernekleri Federasyonu ve İzmir Koşu Gücü Spor Kulübü ve Kulüp Başkanı Mustafa Öktem'in organizasyonunda Otizmli Çocuklar Yarı Maratonu'nun dördüncüsü dün koşuldu. Geleneksel hale gelen maratona, İzmir ve çevre illerden, birçok sporcu katıldı. Otizmli çocuklar yararına düzenlenen bu özel koşu, sabah saat 08.30'da Dr. Sekim Amato'nun start vermesiyle başladı. Karşıyaka- Bostanlı sahilde başlayıp Sasalı'ya gidiş dönüşlü olarak gerçekleşen koşu, başladığı noktada sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Ana koşunun ardından, otizmli bireyler için 1 kilometrelik sembolik bir koşu da düzenlendi. Sembolik koşuya 100'den fazla otizmli birey katılım sağladı.