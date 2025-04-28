Çöp dağlarına ceza yağdı

TOPLU balık ölümleri, çöp dağları ve kötü koku şikâyeti ile sık sık gündeme gelen İzmir'de 'çevre krizi' yaşanıyor. Tunç Soyer döneminden başlayan sorunlar sebebiyle geçen sene 16,3 milyon lira ceza yiyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 4 aylık sürecinde ise şimdiden 15,1 milyon lira cezaya çarptırıldı.

İzmir'deki çevre mevzuatı ihlalleri, büyükşehir belediyesi ile de sınırlı kalmadı. Yalnızca bu ay içerisinde CHP'li iki ilçe belediyesi daha 'radara' takıldı. İlçelerindeki açık alanlara döktükleri atıkların neden olduğu çöp dağları sebebiyle Urla Belediyesi'ne yaklaşık 1,9 milyon lira ceza kesildi. Bu yılın ilk 4 aylık sürecinde, İzmir'deki belediyelere kesilen cezanın toplam tutarı 20,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.