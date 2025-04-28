Hak sahiplerinden çadırlı isyan

İzmir'de yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen hak sahipleri, süreç tamamlanmadığı için tapulu arazilerine çadır kurarak tepkilerini gösterdi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer zamanından başlayan Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bazı vatandaşların evlerine yerleşemediğini öne sürerek, 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirtti. Evleri tamamlanmayan 3'üncü ve 4'üncü etabın hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek için tapulu arazilerine çadır kurdu.

Karabağlar'da kentsel dönüşüm mağdurları, seslerinin duyulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

'YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ'

Projenin yılan hikayesine döndüğünü ileri süren Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır süren ve örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen Uzundere Kentsel Dönüşümü, artık bir yılan hikayesine dönmüştür. Bu süreçte mağduriyetimiz derinleşmiştir. Evlerimiz yıkıldı ancak sözde örnek proje 15 yıldır tamamlanamadı. İnşaatlar durdu, süreç askıda kaldı. Hak sahiplerinin çilesi ise bitmek bilmiyor. Kamu vicdanı adına bu sorulara cevap verilmeli ve bir açıklama yapılmalıdır. Biz, elimizden alınan evlerimizi ve haklarımızı istiyoruz" dedi.

'ÇİLEYE SON VERİN'

KENDİLERİNE verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Uslu şöyle söyledi: "Büyükşehir Belediyesi, bize başka çare bırakmadı. Artık kendimize ait olan, yıkılan evlerimizin bulunduğu arazide çadır ve barakalar kurarak yaşam mücadelesi vereceğiz. Çünkü kira ödeyemez duruma geldik ve bize verilen sözler tutulmadı. Türkiye'nin deprem gerçeği varken, neden hak ettiğimiz evlerimiz bir türlü teslim edilmiyor? Artık mağdur olmak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. 15 yıldır ailelerimizle birlikte çektiğimiz bu çileye son verilmesini talep ediyoruz. Bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa, her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bizi görmezden gelmeyin."