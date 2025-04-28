İzmir’in parlayan ilçesi: Menemen

Yerel seçimlerin ardından ilçede hizmet ve eser siyasetine son sürat devam eden AK Partili Aydın Pehlivan, yatırımlarla Menemen'e adeta altın çağını yaşattı. Belediyenin öz kaynakları ile 100. Yıl Köprülü Kavşağı'ndan, her hafta binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin en büyük 'Tematik Çocuk Oyun Köyü'nü ilçeye kazandıran Başkan Pehlivan, Menemen'de son 1 yıldaki çalışmalarını anlattı.

Pehlivan, "Yıllardır bir çivi dahi çakılmamış noktalara hizmet götürüp, girmedik mahalle bırakmadık. Menemen'de belediye ailemle tam anlamıyla tarih yazdık. Türkiye'nin en güzide projelerini aslan gibi bürokratlarımız ve personelimizle Menemen'e kazandırdık" dedi.

BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Toplantıya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hizal, AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ve partinin diğer temsilcileri katıldı. Başkan Pehlivan, "2020 yılında başladığımız serüvenimizde Menemen ile ilgili süreçlerimizde 4 ay geriden gelen maaşlar 14 yıldır ödenmeyen ikramiyeler, paralar bununla birlikte öğrenci bursları, 6 milyar TL'ye yakın borç yükünden belediyemizi arındırarak göreve başladık. 21 bin metrekarelik pazar yerimizi Menemenimize kazandırarak bölgenin en büyük Pazar yeri açılışını gerçekleştirdik.

Menemen'in yıllardır kanayan yarası olan trafiğe köprü çözümü ürettik. Battı çıktıyı vatandaşlarımızla buluşturmanın gururunu yaşadık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, alt, üst geçitlerle, kadınlarımızla, tematik köyümüzle toplam 1 milyon 500 bine yakın çocuğumuzu misafir ettik. Menemen'in ilk kapalı havuzunu çocuklarımızla buluştuk. Sulama kanallarında binlerce evladımızı kaybetmiştik. Artık çocuklarımız güvenli yerlerde yüzüyor. 153 tane yeni parkımız ve oyun grubumuzu evlatlarımızla buluşturduk. Dershane hizmetleri sunuyoruz. Uzaktan eğitim ile 20 bin öğrenciye canlı dershane hizmetini evlerine götürüyoruz" diye konuştu.

ÖZEL'E ÇAĞRI

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Menemen Belediyesi, kaynağını sadece Menemen için kullanan bir belediyecilik anlayışıyla İzmir'de diğer ilçe belediyeleriyle kıyaslanamaz şekilde öncüdür. Özgür Özel Menemen'e gelsin, sosyal belediyeciliğin lafla olmadığını, işle yapıldığını görmek istiyorsa buyursun görsün. Özel'e bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin Menemen'den ders alın. Şovla, belediye yönetilmez" açıklamalarında bulundu.

HAYATA GEÇİRİLEN ÖNEMLİ PROJELERİN BAZILARI

- 100. Yıl Köprülü Kavşağı

- TEMATİK Çocuk Oyun Köyü

- ULUKENT Atatürk Anıtı

- GEÇİCİ Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

- MENEMEN Belediyesi Anaokulu

- KOYUNDERE, Seyrek Kapalı Pazaryerleri

- MENEMEN Aşevi

- ÇOCUK Parkları, Peyzaj, Işıklandırma ve Çevre düzenlemeleri

DEVAM EDEN BAZI PROJELER İSE ŞÖYLE

- KENT Gözü Rekreasyon Alanı

- TEPE Sosyal Tesislerine Amfi Tiyatro ve Yaşam Alanı

- İLHAMİ Gürsoy ve Ulukent Kütüphaneleri

- TAZİYE evleri

- ULUKENT Semt Polikliniği

- ŞEHİR Parkı Restorantı

- KENT 2 Park Kafe

- SURP Sarkis Kilisesi Anıt Müze, Bilim ve Sanat Merkezi