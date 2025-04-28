İZSU duyurdu: İzmir’in bu ilçelerinde su kesintisi 28 Nisan Pazartesi

Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 28 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...