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Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi 28 Nisan Pazartesi

İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi 28 Nisan Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 28 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZSU duyurdu: İzmir’in bu ilçelerinde su kesintisi 28 Nisan Pazartesi

Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 28 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu: İzmir’in bu ilçelerinde su kesintisi 28 Nisan Pazartesi

ÇEŞME MUSALLA
28.04.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ANADOLU, HUZUR, TRAKYA, ZEYBEK
28.04.2025 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN KIR
28.04.2025 saat 08:58 ile 12:58 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’in bu ilçelerinde su kesintisi 28 Nisan Pazartesi

ÖDEMİŞ TÜRKMEN
28.04.2025 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ
28.04.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

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