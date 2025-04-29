4. Faz açıldı... Tesis Körfez’e nefes olacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şehrin en önemli çevre yatırımlarından birini tamamlayarak hizmete açtı. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yüzde 36 artırarak Körfez'in temizleme sürecini hızlandıracak 4. fazın açılışı binlerce İzmirlinin katıldığı görkemli bir törenle yapıldı. 1 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanına tekrar kavuşan tesisin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Körfez temizlenene kadar durmayacağız. Bizler konuşan değil yapan tarafta olacağız" dedi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Tugay, "Şu an 7 gemi ile tarama yapıyoruz. Yakında daha fazlası da gelecek. En kısa zamana 4 milyon ton çamuru dipten temizlemiş olacağız. 5. fazın açılışını da birlikte yapacağız" ifadelerini kulandı. Öte yandan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise, "Türkiye'nin en büyüğü olan bu tesisimizin yanı sıra İzmir'in ikinci büyük arıtma tesisi olan Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. İzmir'in üçüncü büyük Arıtma Tesisi olan Yazıbaşı- Ayrancılar Tesisi'nin açılışını da kısa bir süre içinde yapacağız" dedi.