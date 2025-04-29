AASSM 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali sona erdi

İZMİR'DE düzenlenen 5. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali, Konçertonun Evrimi konseriyle sona erdi. Merkezde gerçekleştirilen festivalde, barok müziğin önde gelen isimleri sanatseverlerle buluşturuldu. Festivalin son konserinde Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla müzik yapan Konçertonun Evrimi sahne aldı. Konserde solo klavsen sanatçısı Marton Borsanyi, solo keman sanatçısı Özge Özerbek, kemanda İmge Tilif, Billur Kibritçioğlu ve Elif Nayman, viyolada Dinç Nayan ve Denizsu Polat, viyolonselde Mehmet Gökhan Bağcı ile kontrbasta Hacer Özlü, barok müzik dönemine ait eserlerden seçkiler sundu. Konser, sanatseverlerden alkış aldı.