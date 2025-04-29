Fırat Çakıroğlu’nun şehitlik ünvanı resmiyet kazandı

EGE Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehitlik ünvanı resmiyet kazandı. Ülkü Ocakları'nın Ege Üniversitesi'ndeki sorumlularından biri olarak tanınan Çakıroğlu, 2015 yılında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehitlik ünvanının resmi olarak onaylandığı açıklandı.

Eğitim hayatına Diyarbakır'da başlayan Çakıroğlu, annesinin öğretmenlik görevi nedeniyle burada ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi'nde öğrenim gören Çakıroğlu, aynı fakültede formasyon dersleri de alıyordu. Üniversite yıllarında Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumluluğunu üstlenmişti.