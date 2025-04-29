Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir’de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye İzmir'den de firmalar eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye İzmir'den de firmalar eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.
Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürününde uygunsuzluk tespit edildi.