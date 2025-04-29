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Haberler İzmir Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir'de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir'de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıda yapılan ürünler listesini güncelledi. Gıda sahtekarları özellikle yağ ve et ürünlerinde hileye başvurarak halkın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. İşte İzmir'deki halkın sağlığını tehdit eden firmalar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir’de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye İzmir'den de firmalar eklendi.

Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir’de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.

Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir’de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Gıda sahtekarları bunu da yaptı! İzmir’de ürünlere öyle şeyler karıştırmışlar ki...

28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

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