İnciraltı planları onaylandı

İzmir'de uzun zamandır gündemde olan ve sonuçlanması beklenen İnciraltı planları sonunda onaylandı. Planın onaylanması İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahiplerini de sevindirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir için müjdeli haberi "Bugün, İzmir'imiz için tarihi bir adım atıldı! Kent kamuoyunun uzun süredir beklediği, İzmirimizin değerine değer katacak İnciraltı planlama sürecinde, haftaya müjdeli bir haberle başlıyoruz.

'BUNU BİRLİKTE BAŞARDIK'

İnciraltı'nda Meri 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında "Turizm Tesis Alanı" ve "Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan" kullanımlarına ayrılan alanda çevre düzeni planı değişikliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un imzasıyla resmen onaylandı" diyerek duyurdu. İnciraltı'nın "Tercihli Kullanım Alanı" olarak planlandığını belirten Kaya, şunları söyledi: "Bu güzel gelişmenin başta İzmir'imize, hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'imizin her meselesine duyarlılık gösteren ve sahip çıkan Sayın Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Sürecin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyaset üstü bir anlayışla, ortak akıl ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar Bakanlık ile görüşmeleri birlikte yürüttüğümüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da görevlendirilen Balçova Belediye Başkanı Sayın Onur Yiğit ile bu hafta içerisinde bakanlığımızda bir araya gelerek, belediyenin teknik ekibinin son görüşlerinin alınmasını sağlayacağız. Kentimizin dinamiklerini temsil eden birçok paydaşla işbirliğimiz devam edecek. İnciraltı, İzmir'imizin yarınlarına nefes olacak. Birlikte başardık, birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz!"

EKONOMİ, TURİZM VE ÇEVRE KAZANACAK

İNCİRALTI'NIN yeni planlama sürecinin onaylandığını ve askı sürecine girdiğini duyurmasının ardından, İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut da sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Karabulut planların onaylanması ve hayata geçirilmesiyle her açıdan İzmir'in kazanacağını dile getirerek şunları söyledi: "Bu planlamayla birlikte İnciraltı en fazla 3 katlı olmak şartıyla yapılaşmaya açılacak ancak bu yapılaşma bölgenin sadece 5'te 1'ini kapsayacak. Geri kalan bölgenin yine yeşil alan ve kamusal alan olarak planlanmasıyla İzmir yepyeni bir kent ormanına daha kavuşmuş olacak. Planın uygulanmasıyla yapılacak yeni yollar ise hafta sonu İnciraltı'na gelmek isteyenleri trafik çilesinden de kurtaracak. Bu planın gerçekleşmesi kenti ekonomik olarak da kalkındıracak. İzmir'in sağlık turizmi hayali de yeni yatak kapasitesi ile gerçekleşecek. Bölgenin sağlık turizmine açılmasıyla ise yeni açılacak işletmeler 30 bin gence ekmek kapısı olacak. Turizm, çevre ve ekonomi kazanacak."