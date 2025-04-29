İzmir polisi 7/24 sokakta

İZMİR'DE göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği başarılı uygulamalarla adından söz ettiren Vali Süleyman Elban, kent için en önemli unsurların başında halkın huzur ve güvenliğinin geldiğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile yaptıkları koordineli çalışmalar sonucu polisi sahaya indirdiklerini kaydeden Elban, "Ofis, büro ve karakollarda nöbetçi olanlar hariç polis kalmadı. Bu da başarıyı getirdi" diye konuştu.

'YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR'

VATANDAŞIN da güvenlik güçlerini sahada görmekten memnun olduğunu kaydeden Elban, "Bu başarı en başta trafik ve asayiş olaylarına yansıdı. Türkiye'nin 3 büyük ilinden biriyiz. Tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre her türlü denetimi uyguluyor. Yollardaki denetimler de önemli oranda arttı.

Bu durum suçlu, suç örgütleri ve zehir tacirleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50 düşüş var" dedi.