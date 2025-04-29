İzmir’de Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp dağları! Esnaf çözüm bekliyor: En ufak kıvılcımda burası kül olur

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde toplanmayan çöpler nedeniyle birçok noktada çöp yığınları oluştu. Sitenin yıllardır bu sorunla uğraştığını söyleyen esnaf çözüm bekliyor.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde toplanmayan çöpler nedeniyle birçok noktada çöp yığınları oluştu. Sitenin yıllardır bu sorunla uğraştığını söyleyen esnaf çözüm bekliyor.
Bornova ilçesinde bulunan 380 bin metrekare alana kurulu olan Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Yangın riski de oluşturan çöpler nedeniyle bazı yolların yarısı da çöple kaplandı. Site esnafından Burhan Otsun, "Bizi yıllar önce buraya sürgün ettiler. Her taraf pislik içinde, kimsenin bir şey yaptığı yok. Geçen gün çöpler tutuştu ve yangın çıktı. Birinin atölyesine sıçrasa ne olacaktı? Hep pislik, hep pislik. Bunlar yanıcı ve tehlikeli maddeler. En ufak kıvılcımda burası kül olur. Çözüm bekliyoruz. Sitenin her yerinde bu manzarayı görürsünüz. Değişen hiçbir şey yok" dedi.
Sitede çalışan Derviş Ali (37) de "Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Şu hale bakın rezil olmuşuz. Arabalar, insanlar çöplerden geçemiyor. Hep aynı sıkıntı var. Ne yapalım? Bir şeyler yapsınlar. Burası yanarsa çok kötü olur" diye konuştu.
BORNOVA BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ayakkabıcılar Sitesi'nin içinde ve çevresindeki ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıklarının uzun süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olduğu ve önümüzdeki günlerde bu olumsuz görüntünün ortadan kalkacağı belirtildi.