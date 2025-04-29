İzmir’de Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp dağları! Esnaf çözüm bekliyor: En ufak kıvılcımda burası kül olur

Sitede çalışan Derviş Ali (37) de "Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Şu hale bakın rezil olmuşuz. Arabalar, insanlar çöplerden geçemiyor. Hep aynı sıkıntı var. Ne yapalım? Bir şeyler yapsınlar. Burası yanarsa çok kötü olur" diye konuştu.

BORNOVA BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ayakkabıcılar Sitesi'nin içinde ve çevresindeki ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıklarının uzun süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olduğu ve önümüzdeki günlerde bu olumsuz görüntünün ortadan kalkacağı belirtildi.