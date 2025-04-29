İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
11:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
10:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon
09:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yayla
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Eskioba
Ayaklıkırı
Alacalı
Kurşak
Yenioba
09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice