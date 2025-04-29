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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak

11:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe

09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

10:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon

09:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yayla

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Nisan Salı

10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk

09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Eskioba
Ayaklıkırı
Alacalı
Kurşak
Yenioba

09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice

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