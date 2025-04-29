Side’de Girit lezzetleri kaşıklardan doldu taştı

ULUSLARARASI Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin son gününde Sideli kadınlarla Girit mutfağının hafızası bir araya geldi. Side Antik Liman'daki "Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu" başlıklı tadım etkinliğinde dünyaca ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya'nın katkılarıyla yerel otlar, geleneksel tarifler ve köklü yemek hikâyeleri anlatıldı. Sideli kadınların pişirdiği "Lor Tatlısı", "Pitaraça" ve "Kuzu Etli Şevketi Bostan" lezzet avcılarına ikram edildi.