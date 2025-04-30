İşgaliye zulmüne uğrayan Selçuk esnafı Sengel’e tepkili

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP'li Selçuk Meclis Grubu'nun Şirince esnafını hedef alan tartışmalı işgaliye ücreti kararı, bölge halkından ve esnaf temsilcilerinden büyük tepki topladı. İşgaliye ücretlerinin 250 TL'den 1500 TL'ye çıkarılmasıyla gündeme gelen kararın ardından, AK Parti harekete geçti. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, AK Parti Meclis Üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirince'ye giderek esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafın taleplerine ve tepkilerine kulak veren Bayraklı, alınan kararın haksız ve adaletsiz olduğunu bir kez daha vurguladı.

"ESNAFIN YANINDAYIZ"

Bayraklı, "Şirince, Selçuk'un gözbebeğidir. Burada alın teriyle çalışan esnafımız, ilçemizin ekonomik kalkınmasında ve turizmdeki başarısında kritik bir role sahiptir. Ancak CHP'li Belediye yönetimi, esnafımıza zulmeden bu işgaliye artışıyla onları ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaktadır. Biz, Cumhur İttifakı olarak esnafımızın yanındayız ve haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı, ziyaret sırasında esnafa, CHP'li belediye yetkililerinin "kararın meclisten oy birliğiyle geçtiği" yönündeki iddialarını da yalanlayarak, "Bu açıklamalar tamamen yalan ifadelerdir. CHP yönetimi, hem esnafımıza hem de kamuoyuna doğruları söylemek yerine, yalan beyanlarla halkı yanıltmaktadır. Bu anlayışın karşısında duracağız" dedi.