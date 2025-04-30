İzmir'de Konak Belediyesi karıştı! Memurlar işi bıraktı: Faturayı emekçilere kesemezsiniz

Son dakika İzmir haberleri...Konak Belediyesi'nde iki aydır sosyal denge tazminatı ve ikramiye farklarını alamayan memurlar, iş bıraktı. Ödemeleri alana kadar eylemlerinin devam edeceğini söyleyen Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Haklarımızı alamana kadar eylemlerimiz devam edecek" dedi.
Konak Belediyesi'nde yetkili sendika olan Tüm Yerel-Sen'e bağlı memurlara 1 Ocak itibarıyla imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan Sosyal Denge Tazminatı ve ikramiye farklarının geriye dönük olarak ödenmemesi nedeniyle bir günlük iş bırakma kararı aldı. Sosyal denge tazminatlarını iki aydır alamadıklarını belirten memurlar belediye önünde toplanarak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu aleyhinde sloganlar attı. Tazminatların ödenmemesi durumunda ilerleyen süreçte eylemlerin şiddetinin artacağını ifade eden Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Atılan imzalar verilen sözler unutulmamalıdır, Mutlu Konak mutlu çalışanlar ile olur. Bizler de çalışanlar olarak mutlu olmak istiyoruz. Umuyoruz ki sesimiz duyulur ve yaşanan sıkıntılara çözüm üretilir" dedi.
"FATURAYI EMEKÇİLERE KESEMEZSİNİZ"
Yıllardır belediye emekçilerinin vermiş olduğu mücadeleler neticesinde elde etmiş olduğu hakların yok sayıldığını belirten Bekar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmir başta olmak üzere yerel yönetim idarelerinin de emekçilere karşı olumsuz tavırlarıyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki biz emekçilere yaşam mücadelesinde bir cephe daha açılmıştır. Fakat unutmayın ki bizler emekçileri dava insanlarıyız, kavgamız ekmek kavgasıdır ve bu kavgayı on cephede de olsa yaparız. Yıllardır belediye emekçilerinin dişiyle tırnağıyla vermiş olduğu mücadeleler neticesinde elde etmiş olduğu kazanımlar yok sayılmaya çalışılmakta, verdiğimiz hayat mücadelesinde önümüze bir çukurda yerel idareler tarafından açılmaktadır. " dedi.
"İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ"
Belediyenin mali krizden bahsedip memurlara tazminatlarını ödemediğini ancak personel almaya devam ettiğini söyleyen Bekar, "Emekçilerin alın terinin karşılığı her sıkıştığınızda kullanabileceğiniz, sizlerin örtülü ödeneği değildir. Yaşanan mali sıkıntılara çözüm üretmek, yol bulmak sizlerin işidir. Ancak bu yol emekçilerin cebinden geçemez. Çalışanların haklarını kısıtlayarak tasarruf yapamazsınız. Bizimle yaptığınız görüşmelerde personel giderlerinin ağırlığından bahsedip, personel alımına devam ediyorsanız emekçiye geldiği zaman mali krizden bahsedip gözümüzün içine baka baka gereksiz harcamalar ve etkinlikler yapıyorsanız, inandırıcılığınız olmayacaktır." açıklamasında bulundu.
"İYİ NİYETİMİZ SUİSTİMAL EDİLİYOR"
Tüm Yerel-Sen Sendikası olarak toplu sözleşme süreçlerinde gerek emekçinin hakkı, gerekse işverenlere karşı iyi niyetimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Ancak gelinen noktada üzülerek görüyoruz. Ki iyi niyetimiz suistimal edilmekte, bizler diyalogla çözüm üretmeye çalışırken, felaket tellallığı yapanlar ve krizden kendilerine menfaat sağlamaya çalışanlar daha kıymetli olmaktadır. Başkanlık ve idareciler kurumu yönetmek için her noktaya eşit ve hakkaniyetli tavır sergilemek zorumdadır. Bizlerinde beklentisi doğal olarak budur. Bu beklenti bir lütuf değil, sizlerin sorumluluğu ve görevidir. Nasıl ki işveren çalışanından sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyorsa çalışanlar olarak belediye idarecilerinin sorumluluklarını yerine getirmesini beklemek de bizlerin hakkıdır.
Kirasını alamayan ev sahibi kapınıza gelip sizi uyarır, faturanızı yatırmazsanız elektriğiniz kesilir, kredinizi ödeyemezseniz banka hesaplarınızı bloke eder, bugün burada toplanmamızın nedeni bir uyarıdır., 657 sayılı Devlet memurları kanunu açıktır. Bizleri elektrik kesmeye hesapları bloke etmeye mecbur etmeyin" sözlerine yer verdi.