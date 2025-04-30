İzmir'de mucize olay! Halı sahada kalbi durdu, 12 gün sonra yeniden dirildi





"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"



Hastanede tedavisi süren Yavuz Ulu, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana futbol oynamayı çok sevdiğini söyledi.



Olay anında kendinden geçtiğini belirten Ulu, "16 gündür buradayım, son 4 günü hatırlıyorum. Soğuk tedavi uygulamışlar. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu yaşta hayata dönmek çok şanslı bir şey olsa gerek. Allah, çocuklarıma bağışladı. İyi olursam spordan vazgeçmeyeceğim, onu da kontrollü yapacağım. Burada ilk kendime geldiğimde rutin kontrolüm oldu. 'Neredeyim ben?' dedim. Bir şey mi oldu? Olayı anlattıklarında şok üzerine şok yaşadım, hiçbir şekilde olayı hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde kalp hastalığı yoktu." dedi.



"VÜCUT ISISINI 35 DERECEYE KADAR DÜŞÜRDÜK"

Prof. Dr. Aykut Sarıtaş, hastalarının yoğun bakım servisine geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.



Hastalarına soğutma tedavisi uyguladıklarını aktaran Sarıtaş, "Hastanın vücut sıcaklığı belirli dereceye kadar düşürülüyor. Vücuduna petler yapıştırarak, vücut ısısını 35 dereceye kadar düşürdük. Isı monitörizasyonumuzla hastamızın vücut sıcaklığını hep 35 derecede sabit tuttuk. Bunu 24 saatlik bir tedavi olarak uyguladıktan sonra normal sıcaklık şeklinde tutmayı hedefledik. Burada da ateş yükselmelerine izin vermedik. Önemli olan burada ateş yükselmelerinin yaratacağı zarar. Bu çok önemli. Beyin fonksiyonlarını korumak ve uzun vadeli nörolojik hasarlanmasını önlemek amacıyla bu tedaviyi uyguluyoruz."