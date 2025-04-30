İzmir'de terör propagandasına 41 gözaltı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturmada, polis ve jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı baskında 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 19 Mart'ta başlayan protesto eylemleri kapsamında; güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırıda bulunduğu ve grupları provoke ettiği tespit edilen ve sosyal medya platformları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.