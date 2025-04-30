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Zula sistemi polisi bile hayrete düşürdü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Zula sistemi polisi bile hayrete düşürdü

İZMİR'DE polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin vites kutusu ile torpido bölümündeki gizli bölmeden uyuşturucu ve silah çıktı.

Zula sistemi polisi bile hayrete düşürdü

Özel düzeneğin çalışma sistemi polisi bile hayrete düşürdü. Şüphelinin anahtarı vermemesi üzerine yapılan çalışmalarda, torpidodaki bir bölmenin sonradan değiştirildiği, araç anahtarını yaklaştırınca orta bölmedeki kilidin açıldığı görüldü.

Zula sistemi polisi bile hayrete düşürdü

Bölmede, 12,5 gram esrar maddesi, 15 bin lira nakit para ve 1 ruhsatsız silah ile 2 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G. ve E.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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