Başkan Eşki insafa geldi: Çöpleri toplayacağız

İZMİR'İN önemli üretim merkezlerinden olan Ayakkabıcılar Sitesi, yıllardır çözülmeyen çöp ve atık sorunuyla boğuşuyor. Toplanmayan çöpler yüzünden birçok noktada çöp dağları oluşurken, sitede esnaflık yapan vatandaşlar kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Yangın riski de oluşturan çöpler nedeniyle esnaf, İzmir Büyükşehir ve Bornova Belediyesi'ne tepki gösterdi.

ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR

İZMİR'DE artık bu görüntülerin rutinleştiğini dile getiren AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, "Başımızı çevirdiğimiz her yerde çöp dağlarını görüyoruz. Görüntüler Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nden. CHP demek çöp, çukur, çamur demek. İşte bu da ispatı!" diyerek sosyal medya hesabından çöp dağlarının videosunu paylaştı.

Paylaşımlar üzerine Bornova elediye Başkanı Ömer Eşki'den bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu Ayakkabıcılar Sitesi bölgesindeki kirliliği önlemek amacıyla bölgede oluşan atıkların imhası için lisanslı bir firma arayışının başlatıldığı belirtilirken, işlemlerin Belkahve AŞ tarafından yürütüleceği bildirildi.

İlçe belediyelerinin, sadece evsel atıkların toplanıp Büyükşehir'e teslim edilmesi konusunda yetkili ve sorumlu olduğunu belirten Eşki, "Ancak giderek artan bir risk oluşturan bu atıkların orada bırakılmasına tepkisiz kalmamız da düşünülemez. Bu çerçevede Bornova Belediyesi olarak sorunun çözülmesi için adım atıyoruz. Önümüzdeki günlerde iştirakimiz Belkahve AŞ, buradaki atıkları toplayacak, lisanslı firma da transfer ve imha işlemini yürütecektir. Önümüzdeki günlerde uzun süredir devam eden bu olumsuz görüntünün ortadan kalktığına tanık olacağız" dedi.