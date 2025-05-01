Buca-Bornova arasındaki mesafe 10 dakika olacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir yıllık hizmet döneminde İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Kentin ulaşım yükünü hafifletecek noktalara hızlı dokunuşlar yapılırken, Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak alternatif yol projesinde sona yaklaşıldı.

2026 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

KONAK Tüneli'nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan, 2,5 kilometresi derin çift tünelden oluşan 8,3 kilometrelik ulaşım projesinde 2017 - 2024 yılları arasında yüzde 40 ilerleme sağlandı. Nisan 2024'ten bugüne ekipler yüzde 45 oranında ilerleme daha kaydederek projeyi yüzde 85 seviyesine ulaştırdı. Tünel kazılarında ise yüzde 95 seviyesine gelindi. 2025 yılı ortalarında tünel kazılarının tamamlanması, 2026 yılında ise yolun hizmete açılması hedefleniyor. Buca Onat Tüneli, Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar TL.