CHP İzmir’de 2 ilçe başkanı görevden alındı

BELEDİYELERİNE yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının sürdüğü CHP'de taşlar yerinden oynuyor. İzmir'de Karabağlar ve Bayraklı CHP İlçe Başkanları, il yönetim kurulunda alınan karar doğrultusunda İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından görevden alındı. Önceki gün toplanan CHP İzmir İl Başkanlığı, Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in görevden alınmasına karar verdi.

Karabağlar'da yönetim görevine devam edecek, ilçe başkanlığına ise Volkan Gürboğa vekalet edecek. Bayraklı'da da Didem Gültekin görevden alındı. İlçe Başkanlığı'na vekaleten Eski meclis üyesi Münir Demir'in getirileceği öğrenildi.

Başkanların il yönetim kurulu kararı ile görevden alınmasının başkanlık yaptıkları ilçe örgütlerinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi. CHP İzmir geçtiğimiz günlerde istifalarla sarsılmıştı. Aliağa'da ve Menderes ilçelerinde bazı CHP'li meclis üyeleri çeşitli gerekçeler öne sürerek partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Yaşanan istifalar belediye meclislerinde dengelerin de bozulmasına neden olmuştu.