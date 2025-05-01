İşçinin korktuğu başına geldi

Çiğli, Buca, Bornova, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere derken bu kez Gaziemir Belediyesi karıştı. Gazi Bel şirketinde çalışan 600 işçi adına Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerini yürüten DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 No'lu Şube ile işvereni temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında 5 ay boyunca uzlaşma sağlanamayınca grev çanları çalmaya başladı.

Sendika tarafından satıldıklarını öğrenen işçiler, belediye binasına girmek isteyince arbede yaşandı.

'BERABER DEĞERLENDİRECEĞİZ'

SODEMSEN'in maaş zamları konusunda önerdiği son teklifin kabul edilip edilmemesi konusunda sandık kurularak oylama yapıldı. Oylamada 68 kişi teklifi kabul ederken, 438 kişi hayır oyu kullanınca 29'u 30 Nisan'a bağlayan gece saat 00.00'da belediye binasına pankart asılarak grev kararı alındı. İddiaya göre gece işçilerle konuşan Genel İş DİSK 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, "Görüşmelerimiz gece boyunca sürecek. Sabah şartları sizle görüşüp tekrar değerlendireceğiz" dedi. Sabah saat 09.00'da işçiler her şeyden habersizce belediye önünde toplanırken, saat 09.05'de Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık ile birlikte belediye binası önüne çıkan Ahmet Savaş Aras, işçileri hayal kırıklığına uğrattı.

TEPKİLERDEN KORKUP KAÇTI

Aras burada yaptığı açıklamada, "Biz Genel İş Sendikası olarak bu toplu sözleşmede mutabakat sağladık, bunun bilgisini veriyoruz. Toplu sözleşmemiz yönetim kurulu ile imza altına alınacaktır, hepimize hayırlı olsun" dedi ve işçilerin yuhalaması üzerine binaya girdi.

Şube yöneticisi Aras, Çalık ve bazı işyeri temsilcilerinin kendilerine sormadan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile TİS masasında el sıkışacağını duyan işçiler tepki gösterip üyesi oldukları DİSK sendikasının önlüklerini çıkartıp yakmaya çalıştı. TİS'i imzalamaları için baskı gördüklerini öne süren bazı işyeri temsilcilerinin de sendikadan istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Bazı işçiler de gün boyu eylemlerine devam ederek belediye önünde çeşitli sloganlar attı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

Yeni Asır'a daha önce sendika mağduru olmak istemediklerini dile getiren Gazi Bel işçileri, ne yazık ki korktuklarının başlarına geldiğini ifade etti. İsmini vermek istemeyen bir işçi, "Gerçekten gelen gideni aratıyor. CHP'li Ünal Işık bugüne kadar bizlere verdiği hiçbir sözü tutmadı. Yerel seçim döneminde işçilerin maaşlarına 5'er bin lira iyileştirme yapacaktı ama ne iyileştirme oldu ne de istediğimiz oranda zam oldu" dedi. Bir diğer işçi ise sendika ile işverenin bir olup işçileri sattığını savunarak, "Devrimciyim diye geçiniyorlar ancak şu an gerçek devrimcilerin kemikleri sızlıyor. İşçiyi satıp ailelerinin rızıklarını ellerinden alanlar hiç mi Allah'tan korkmuyor? Şunu anlıyoruz ki bazı sendikalar işçilerin hakkını savunmak için değil, kendi ceplerini doldurmak için var. Devrimci geçinenler yine işverenle bir olup 3-5 kuruşa işçiyi sattı" diye konuştu.

İşçiler DİSK önlüklerini çıkartıp yakmaya çalıştı.

'KELİME OYUNU YAPIYORLAR'

Benzer olayın CHP'li Buca Belediyesi'nde de yaşandığının altını çizen bir işçi de, "Ahmet Savaş Aras ile Olcay Çalık, Buca Belediyesi'ndeki işçiler greve çıktığında yanlarındaymış gibi gözüküp, sonra bir gece işçilere dahi sormadan TİS'in altına imza atmıştı. Orada da işçi kardeşlerimiz satılıp ihanete uğramış hatta tepki için işyeri temsilcileri istifa etmişti. Aynı olay şimdi bizim başımıza geldi. Devrimci geçinen sendikanın etkisi ve yetkisi olmadığını Gaziemir'de de görmüş olduk" ifadelerini kullandı. En düşük işçi maaşının yan haklar çıkarıldığında aslında 39 bin lira olduğunu söyleyen bir diğer işçi ise, "Başkan en düşük 43 bin lira yaptık diye açıklama yapıyor oysa bunun içinde yol, yemek, 2 bin 500 liralık gıda kartı var. İki ayda bir aldığımız ikramiyeyi de bu maaşın içine koyup en düşük maaşları 43 bin lira yaptık diyorlar. Resmen kelime oyunu yapıp, hem işçileri hem kamuoyunu yanıltıyorlar" dedi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ VARDI

*husnu389: "Buca'ya yaptığını size de yaptı. Biz sizi uyarmıştık" *beyhan_bilgin: "Savaş yine sattı işçiyi. DİSK işçinin başına gelmiş en büyük beladır. Belediye başkanlarının parmağında oyuncaktan öte gidemez. Savaş efendi işçinin sırtından geçiniyor. Memiş Sarı denen şahıs nerede? Yok mu cesareti işçinin karşısına çıkacak!" *chtkygc: "Şubelerin hiçbir etkisi veya yetkisi yok. Genel merkez kaç defa aynı şeyleri yaptı. O zaman şube açma kardeşim, gel sen imzala bedavadan 1 yövmiye alıyorsunuz yazık" *recapdag: "Bu sözleşmede hep aynı şey olacak. Sendikadan istifa edin, dayanışmaya geçin"