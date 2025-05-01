İzmir 1 Mayıs Perşembe su kesintileri: Hangi ilçelerde ne zaman sular kesilecek?

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BORNOVA ATATÜRK
01.05.2025 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
01.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
01.05.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA KUYUCAK
01.05.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
01.05.2025 saat 09:09 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ
01.05.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ
01.05.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.