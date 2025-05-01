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İzmir 1 Mayıs Perşembe su kesintileri: Hangi ilçelerde ne zaman sular kesilecek?

İzmir'in farklı bölgelerinde, 1 Mayıs 2025 tarihinde çeşitli su kesintileri yaşanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintilerine gidilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir 1 Mayıs Perşembe su kesintileri: Hangi ilçelerde ne zaman sular kesilecek?

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İzmir 1 Mayıs Perşembe su kesintileri: Hangi ilçelerde ne zaman sular kesilecek?

BORNOVA ATATÜRK
01.05.2025 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ÇİFTLİK
01.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
01.05.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir 1 Mayıs Perşembe su kesintileri: Hangi ilçelerde ne zaman sular kesilecek?

KEMALPAŞA KUYUCAK
01.05.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN VİLLAKENT
01.05.2025 saat 09:09 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ
01.05.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ
01.05.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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