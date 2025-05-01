İzmir Körfezi’ne iyi haber: Amonyak seviyeleri normalleşti, ama dikkat!

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından geçen yıl aralık ve 2025 Mart aylarında İzmir Körfez'inden alınan deniz suyu örneklerinin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Suzer, "2024'te yapılan ölçümlerde; yaz sıcaklıklarının yüksek olması, rüzgarların az olması, düşük oksijen satürasyonu ve körfezin sığ olmasına bağlı olarak endüstriyel ve evsel kirlilik baskısı altında olan İç Körfez'de yüksek amonyak değerleri ölçüldü, balık ölümleri gerçekleşti ve oksijen seviyesi oldukça düşüktü. Ancak mart ayındaki yeni ölçümlerde amonyak seviyeleri normal düzeye döndü ve çözünmüş oksijen litre başına 6 miligram seviyelerinde ölçüldü. Ancak yine de körfezin tamamen iyileştiğini söyleyemeyiz" diye konuştu.