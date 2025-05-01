İzmir Körfezi’ne iyi haber: Amonyak seviyeleri normalleşti, ama dikkat!

'SU HAREKETLERİ EKOLOJİK DEĞİŞİMLERE SEBEP OLUYOR'

Geçen yıl sık sık meydana gelen plankton patlamalarının sudaki oksijeni tükettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Suzer, "Şu an bir ay önceki değerlerde amonyak seviyelerimiz düşük, bu şekilde ilerlerse iyileşme olur. Ancak yaz döneminde bizi neler beklediğine dair bir kesin bilgi veremeyiz. Çünkü İzmir Körfezi'nde çok fazla değişkenler var, sığ ve yoğun nüfusun olduğu bir bölge. Bu nedenle su hareketleri de yavaş, bu tür ekolojik değişimlere sebep oluyor. İyi bir arıtma sistemiyle ve kaçakların önlenmesiyle bu körfezde yaşanan sorunların önüne geçebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.