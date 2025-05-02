1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm ülkede coşkuyla kutlanırken İzmir'de de vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Meydana gelenler, üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Yürüyüş ve konuşmaların ardından alanı dolduranlar, İlkay Akkaya konseri ile işçi bayramını kutladı.

Türkiye genelinde sorunsuz geçen kutlamaların tek istisnası, İstanbul'da Taksim Meydanı'na girmek isteyen sol marjinal grupların eylemi oldu. Beşiktaş ve Şişli'de, Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti ve 384 kişi gözaltına alındı.