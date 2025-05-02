Genç kızı silahla pencerede katletti

19 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından yaşadığı evin penceresinde silahla vurularak katledildi. İzmir'in Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesi'nde, yaşanan korkunç olayda Halit Anaç (35), eski sevgilisi olan Aysun Candan'a (19) yaşadığı evin penceresinde bulunduğu esnada 4 el ateş etti. Talihsiz genç kız kurşunların vücuduna isabet etmesiyle kanlar içerisinde evin salonunda yere yığıldı. Silah sesleri üzerine evin salonuna koşan ailesinin ihbarıyla bölge sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 4 kurşun isabet eden Candan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAKLANDI AMA YAKALANDI

Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri, tarafından yapılan çalışma sonucu bir arkadaşının evinde saklanan Halit Anaç olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak göz altına alındı. Halit Anaç ilk ifadesinde genç kızın kendisinden ayrılmasını bir türlü kabullenmediği ve barışma teklifini defalarca reddettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.