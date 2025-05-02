İzmir- Antalya yolcu otobüsünde şoke eden olay! Ekipler hemen müdahale etti

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri denetimler sırasında bir otobüs firmasından çöp poşetleriyle şüpheli malzeme taşındığını fark etti. Poşetleri kontrol eden ekipler, sağlıksız şartlarda taşınan 9 adet çöp poşetinde yaklaşık 300 kilogram et buldu.





ETLERE EL KONULDU

İzmir'den gönderildiği tespit edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini teslim almaya gelen kimse olmazken, sadece soğuk hava usulü ile taşınması gereken et ve et ürünlerine el konuldu. Çöp poşetleriyle et ve et ürünleri taşıyan otobüs firmasına ise cezai işlem uygulandı. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imhaya gönderildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.