İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
02.05.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA DOĞANLAR
02.05.2025 saat 09:34 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA
02.05.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK
02.05.2025 saat 09:01 ile 14:01 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
02.05.2025 saat 09:03 ile 12:03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
02.05.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÜNİVERSİTE
02.05.2025 saat 09:55 ile 11:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE
02.05.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, POLİGON, ÜÇKUYULAR
02.05.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU 29 EKİM
02.05.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, HUZUR
02.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
02.05.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, HACIHASAN, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ
02.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, KALABAK, ŞİRİNKENT, YELALTI, ZEYTİNALANI
02.05.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.