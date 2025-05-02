  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 2 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

BAYRAKLI ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
02.05.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA DOĞANLAR
02.05.2025 saat 09:34 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA YEŞİLOVA
02.05.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME OVACIK
02.05.2025 saat 09:01 ile 14:01 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
02.05.2025 saat 09:03 ile 12:03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
02.05.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ÜNİVERSİTE
02.05.2025 saat 09:55 ile 11:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE
02.05.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, POLİGON, ÜÇKUYULAR

02.05.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU 29 EKİM
02.05.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, HUZUR

02.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi 2 Mayıs Cuma

MENEMEN VİLLAKENT
02.05.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, HACIHASAN, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ
02.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, KALABAK, ŞİRİNKENT, YELALTI, ZEYTİNALANI
02.05.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA