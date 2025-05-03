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İzmir'de 'Acımasızlar' suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

İzmir'de yürütülen kapsamlı operasyonla, kamuoyunda 'Acımasızlar' olarak bilinen organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Mağdurları alıkoyarak darbeden, gasp eden ve evlerine saldırılar düzenleyerek tehdit ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 29 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 10’u yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli dışında gözaltına alınan tüm isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, kendilerini uyuşturucuyla mücadele eden bir yapı olarak tanıttıkları, ancak uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçlarından kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıktı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Acımasızlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Mağdurları hürriyetinden yoksun bırakarak, darbettikleri, videoya çekip, paralarını gasbettikleri ve mağdurların evlerine molotof atıp, ateşli silahla kurşunlayarak korkuttuğu anlaşılan şüphelilere yönelik 29 Nisan'da operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı.

Şüphelilerden E.B ve İ.K.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y. ve B.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kendilerini uyuşturucuyla mücadele eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan şüphelilerin 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Uyuşturucu ticaret yapmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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