İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 3 Mayıs Cumartesi

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İZSU'nun duyurusuan göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İZSU'nun duyurusuan göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
03.05.2025 saat 09:34 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI
03.05.2025 saat 06:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK EGE, UMURBEY
03.05.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YELALTI
03.05.2025 saat 09:49 ile 17:50 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
03.05.2025 saat 07:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS
03.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BALABANLI, İLKKURŞUN, KAZANLI
03.05.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER, TORASAN
03.05.2025 saat 09:11 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.