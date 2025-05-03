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Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 3 Mayıs Cumartesi

İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 3 Mayıs Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 3 Mayıs Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 3 Mayıs Cumartesi

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İZSU'nun duyurusuan göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 3 Mayıs Cumartesi

BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
03.05.2025 saat 09:34 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI
03.05.2025 saat 06:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK EGE, UMURBEY
03.05.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA YELALTI
03.05.2025 saat 09:49 ile 17:50 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 3 Mayıs Cumartesi

MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
03.05.2025 saat 07:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS
03.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BALABANLI, İLKKURŞUN, KAZANLI
03.05.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER, TORASAN
03.05.2025 saat 09:11 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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