Gürültü kavgasında kan döküldü

İzmir Tire'nin Saruhanlı köyünde U.S gürültü yaptıkları gerekçesiyle Murat D. ve Şerif Ali D'yi av tüfeğiyle köy meydanında vurdu. Motosikletiyle firar eden zanlı akşam saatlerinde Gökçen'de kendisini tanıyan bir kadını da tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaraladı.

Bu arada jandarma ekiplerinden bir uzman çavuş ise kovalamaca esnasında kendi silahının yanlışlıkla ateş alması nedeniyle ayağından yaralandı. İddiaya göre, U.S adlı şahıs ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle Murat D. ve Şerif Ali D arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. U.S, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D köy meydanında vurdu. Şerif Ali D. ayağından, Murat D ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden saçmaların hedefi oldu. Zanlı U.S ise kayıplara karıştı. U.S, akşam saatlerinde Gökçen civarında kendisini tanıyan bir kadını da tüfeğinin dipçiği ile yaraladı. Jandarma ekiplerinden bir uzman çavuş kovalamaca esnasında kendi silahının yanlışlıkla ateş alması nedeniyle ayağından hafif şekilde yaralandı.