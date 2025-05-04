İzmir’de 3 kişiyi yaralayıp kaçan şüpheli, çıkan çatışmada öldü

Olay, önceki gün Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan gürültü tartışması sonrası Ufuk Sayınta, yanında bulunan av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.'yi yaralayarak motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ufuk Sayınta

Yaralılardan Murat D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Aynı gün içerisinde, şüphelinin Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi.

Geniş çaplı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Sayınta'nın Ödemiş'e bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi, Tekbıçak mevkisindeki ormanda saklandığını belirledi. Şüpheliye yönelik, bugün saat 13.00 sıralarında, İHA destekli düzenlenen operasyonda silahlı çatışma çıktı.

Ormanda saklandığını belirlenen şüpheliyi yakalamak için düzenlenen İHA destekli operasyonda silahlı çatışma çıktı.

Çatışma sırasında Ufuk Sayınta hayatını kaybederken, jandarma Uzman Çavuş Hüseyin T. ise yaralandı. Uzman Çavuş Hüseyin T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı jandarmanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.