  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı: Yolcular ucuz kurtuldu

İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı: Yolcular ucuz kurtuldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bergama ilçesinde sefer yapan bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Yangında yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı: Yolcular ucuz kurtuldu

Olay, saat 16.30 sıralarında E-87 Devlet Karayolu Çanakkale-İzmir yönü Kazıkbağları mevkiinde meydana geldi. 835 numaralı Bergama-Aliağa seferini yapan belediye otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı: Yolcular ucuz kurtuldu

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aliağa ve Çandarlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA