İzmir’de su kesintisi 4 Mayıs Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları....

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

4.05.2025 saat 10:27 ile 12:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK

04.05.2025 saat 10:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU

29 EKİM04.05.2025 saat 10:22 ile 12:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ İLKKURŞUN

04.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ

4.05.2025 saat 11:20 ile 12:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.