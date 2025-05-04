İzmir’in afet sonrası toplanma alanlarının analizi yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir afet sonrasına yönelik stratejilerini belirledi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından "İzmir'de Afet Toplanma Alanlarının Erişilebilirliğinin Mekansal Analizi" yapıldı.

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, "Esas olan kentte geniş, çok sayıda, birbiri ile bağlantılı ve kolay erişilebilir açık alanlar oluşturulması. Bunlar küçük mahalle parkı, çocuk oyun alanları, kent parkları olabilir.

Atıl alanların tekrar hayata döndürülmesi, az kullanılan alanların verimli hale getirilerek, eldeki stokun iyileştirilmesi yönünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi çalışmaları var" dedi.